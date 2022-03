Martusciello: "Con centrodestra unito avremmo due consiglieri in più" Il coordinatore regionale di Fi sui risultati delle elezioni del consiglio Città metropolitana

"I resti alti di ciascuna lista, se sommati, avrebbero fatto scattare due consiglieri in più. E' il tempo dell'unità della coalizione. E il tempo in cui vengano messe da parte le divisioni per prepararsi alle elezioni politiche". Lo dichiara Fulvio Martusciello, coordinatore regionale vicario di Forza Italia Campania, commentando i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana di Napoli.