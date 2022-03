Pnrr, Manfredi: "La sfida ora è la capacità di spesa" Il sindaco: "Ci sono risorse significative per fare un ammodernamento delle infrastrutture "

Seduta di Consiglio comunale monotematica oggi a Napoli sui progetti del Pnrr. in vista della firma a gironi del Patto per Napoli a Roma con il premier Mario Draghi.

"Abbiamo fatto i salti mortali ma siamo riusciti a costruire una platea di progetti importanti che vanno dal verde pubblico, al trasporto, al ciclo dei rifiuti, all'aggiornamento e manutenzione della rete idrica. Ci sono risorse significative per fare un ammodernamento delle infrastrutture della citta' di cui abbiamo molto bisogno perche' sono molti anni che non si investe in maniera sistematica''. Lo ha detto il sindacoGaetano Manfredi,sottolineando che il lavoro e' stato possibile ''anche grazie al contributo di tante istituzioni che ci hanno dato una mano e a persone che hanno lavorato gratuitamente''.

Il sindaco ha evidenziato l'importanza del clima di ''grande cooperazione istituzionale ha consentito, anche con le partecipate, di poter presentare un pacchetto di progetti importante e i risultati ci premiano perche' Napoli e' riuscita a recuperare, grazie a un confronto serrato e molto positivo con tutti i ministri risorse significative''.

Ora lo step e la sfida successiva indicata dal primo cittadino sta nella ''capacita' di spesa e nel seguire i progetti. Cio' richiede una struttura tecnica all'altezza" ha aggiunto il primo cittadino che non ha mancato di ribadire la necessità di reperire nuovo personale con concorsi. Nell'immediato la carenza di personale per la gestione del Pnrr sarà tamponata con un accordo con la Citta' metropolitana con lo scopo di mettere a fattore comune tutte le risorse tecniche a disposizione per cercare di ottimizzarle.