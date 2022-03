I ricercatori scioperano e incontrano il Prefetto: "Ricerca non è precaria" Chiedono un percorso di stabilizzazione come altre categorie in prima fila durante pandemia

Circa 120 lavoratori della ricerca (i cosiddetti lavoratori della Piramide) della Campania hanno partecipato alla manifestazione di questa mattina a Napoli, organizzata dalla Cgil Fp Campania. Presente anche il segretario nazionale Cgil Fp Serena Sorrentino oltre alle maestranze locali. Partiti da Piazza Municipio i lavoratori sono andati in corteo in Piazza Plebiscito. Qui una delegazione composta oltre che dalla Sorrentino da Antimo Morlando (Cgil Fp Istituto Pascale) e da alcuni lavoratori ha incontrato il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, per esporgli le problematiche che da tempo stanno mettendo in evidenza.

Come Ottopagine.it ha ricordato nei giorni scorsi, infatti, i lavoratori e i collaboratori del mondo della ricerca hanno chiesto che anche a loro, come ad altri lavoratori in prima linea durante la fase pandemica, venisse riservato un percorso di stabilizzazione attraverso la legge. Si tratta di circa 250 lavoratori in Campania, di cui l'85 per cento oggi ha scioperato

Dal canto suo il Prefetto ha assicurato attenzione sulla vicenda, raccogliendo le istanze dei lavoratori. I rappresentanti della Cgil, per contro, hanno informato il Prefetto che a breve sarà organizzato uno sciopero a livello nazionale di tutti i lavoratori della Piramide.