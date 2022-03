Si è dimesso a Napoli il segretario del Pd Campania, Leo Annunziata Decisione irrevocabile, dettata da motivazioni personali

Si è dimesso il segretario del Pd Campania, Leo Annunziata. In una lettera al segretario nazionale Enrico Letta, al presidente del partito in Campania, Nicola Landolfi, e alla segreteria regionale precisa che le sue dimissioni sono "irrevocabili" e "per motivi strettamente personali".

"Ho da sempre abbracciato l'idea della politica come servizio a favore della comunita' e sostenuto la forza delle idee del nostro partito. Ancora tanto c'e' da fare e da costruire. Gli scenari odierni ci pongono molti interrogativi ed incertezze. E' fondamentale coinvolgere i giovani in questo processo di cambiamento per attingere nuova linfa ed entusiasmo", scrive. "