Napoli, municipalità ancora senza giunta dopo sei mesi. Appello a Manfredi I consiglieri di "PER le persone e la comunità" invitano il sindaco ad attivare le giunte

A sei mesi dalle elezioni comunali non sono ancora formate le Giunte municipali. I sette consiglieri municipali di "PER le persone e la comunità", Carlo Capasso, Anna Chianese, Giulio Maggiore, Paolo Pace, Enrico Platone , Roberto Ruocco, Pietro Vitiello, insieme al presidente e al segretario della rete politica, Nicola Campanile e Giuseppe Irace, lanciano un appello al sindaco gaetano Manfredi, perché si adoperi attivamente e in prima persona per avere giunte complete e funzionanti , senza le quali resta al vento ogni parola su decentramento e corresponsabilità.

"Come rete politica abbiamo partecipato e partecipiamo attivamente e costruttivamente a ogni tavolo di maggioranza - si legge nella nota stampa - i tavoli sulle municipalità si sono inspiegabilmente interrotti e siamo già abbondantemente fuori tempo massimo. Non è solo una questione politica, è questione di rispetto dei cittadini. Le altre grandi città italiane - Roma, Milano, Torino - hanno tutte formato le Giunte in poche settimane dal voto, non è accettabile che Napoli costituisca un’inspiegabile eccezione.Non vogliamo lanciare facili invettive contro il sistema dei partiti e le logiche di potere che si annidano dietro ogni scelta: vogliamo soltamto municipalità che funzionano e siamo certi che nessuno potrà opporre veti nel momento in cui il sindaco vorrà far valere il mandato popolare e la propria autorevolezza personale" concludono i consiglieri municipali.