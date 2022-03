Draghi a Napoli per la firma del Patto con il Sindaco Manfredi Il premier accolto anche dal Governatore De Luca

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Napoli, prima visita ufficiale in città da quando è premier, per la firma del "Patto per Napoli", accordo con il Comune per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti. Draghi si è diretto al Maschio Angioino, castello simbolo della città, dove nella Sala dei Baroni firmerà il Patto con il sindaco Gaetano Manfredi. Ad accogliere Draghi lo stesso Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la presidente del Consiglio comunale, Enza Amato.

Il patto prevede un contributo complessivo a fondo perduto di 1,231 miliardi erogato per tranche annuali fino al 2042. L'erogazione della quota, spiega il Comune, avverra' entro il 31 marzo di ogni anno. Nei primi cinque anni (2022-2026) saranno assegnati 486 milioni, ovvero il 40% del contributo complessivo.



"La sua presenza e' un riconoscimento di vicinanza e attenzione del Governo e di tutto il Paese. Le sono grato, grazie per essere qui oggi''. Cosi' il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si e' rivolto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprendo il suo intervento al Maschio Angioino in occasione della firma del 'Patto per Napoli'. ''La firma - ha aggiunto - rappresenta un momento fondamentale per il rilancio dell'azione amministrativa e per un futuro migliore perche' l'attuale situazione e' un quadro desolante a causa di una crisi strutturale in un quadro esterno difficile a causa della pandemia e della situazione internazionale''.



"Sono molto felice di essere con voi, in un luogo cosi' simbolico per la citta'. In questa sala magnifica - dove un tempo sedevano i re angioini e oggi si riunisce il consiglio comunale - e' passata la storia di Napoli e di tutto il Mezzogiorno. Una storia che ha portato Napoli a essere nei secoli un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo", "La nostra sfida e' permettere a Napoli - e con Napoli, a tutto il Mezzogiorno - di mantenere la centralita' che merita". Lo ha detto il premier Mario Draghi durante la presentazione del patto per Napoli. "L'occasione della mia visita e' la firma del Patto per Napoli. Voglio ringraziare il sottosegretario Garofoli, il sindaco Manfredi, e tutti coloro che hanno lavorato attivamente a questo accordo. Con il Patto destiniamo al Comune di Napoli un miliardo e 231 milioni di euro in vent'anni. Contribuiamo in modo significativo al risanamento dei conti del Comune e, come spiegato dal Sottosegretario Garofoli, leghiamo i pagamenti al conseguimento di alcuni obiettivi", ha aggiunto.