Camorra, scorta a Don Patriciello. Maresca: "Lo stato ha perso" Il magistrato antimafia e consigliere comunale: "La situazione è davvero grave"

«Quando si arriva a mettere la scorta ad un prete significa che lo Stato ha perso». Così in una nota Catello Maresca, magistrato antimafia e consigliere comunale di Napoli. «E quando il prete è uno che lotta per la sua terra, combattivo e che non ha paura come don Maurizio, allora la situazione è davvero grave», prosegue Maresca aggiungendo: «Siamo tutti vicini a don Maurizio nella consapevolezza che i rischi aumentano quando si resta soli». Poi, rivolgendosi al sacerdote anticamorra: «Non sei solo, caro don Maurizio, perché le persone perbene che ti amano e che comprendono l’utilità del tuo impegno sono la tua vera scorta. Avanti sempre più forti contro la barbarie dell’ignoranza e della stupidità criminale», conclude Maresca.