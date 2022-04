Ucraina, San Carlo, Manfredi: "Iniziativa positiva, ballerini russi dissociati" L'intervento del sindaco a seguito della contrarietà espressa dal consolato ucraino

"Credo che questa sia una iniziativa positiva". Lo dice il sindaco di NAPOLI Gaetano Manfredi interpellato in merito alla contrarietà espressa dal console ucraino Maksim Kovalenko nei confronti del balletto in programma questa sera al teatro San Carlo che vedrà esibirsi ucraini e russi insieme per la pace. Il console ha scritto al primo cittadino per chiedere di fermare l'evento anche alla luce del recente massacro di Bucha. "Questo gruppo di ballerini internazionali - spiega Manfredi - ha promosso quest'iniziativa che viene ospitata dal San Carlo. Ci saranno ballerini e ballerine russe che hanno dichiarato di essere contrari alla guerra e contrari al regime che ha determinato questa guerra. È un momento di grande tensione perché c'è una guerra in atto e comprendo come ci possano essere sentimenti diversi. Ma, davanti alla libertà di espressione delle persone e partendo dal presupposto che c'è una chiara posizione di sostegno all'Ucraina e contraria alla guerra provocata dalla Russia, sottolinea che questa è una iniziativa positiva". Questa sera fuori al San Carlo potrebbe tenersi una manifestazione di protesta della comunità ucraina contro lo spettacolo. Per il sindaco si tratta di una "questione interna alla popolazione ucraina, è una discussione che non appartiene a noi. La posizione del console nei confronti dei ballerini ucraini che ballano stasera è una questione interna alla comunità ucraina e credo che debbano pensarci loro. La risposta di NAPOLI è sempre stata di massima solidarietà nei confronti del popolo ucraino e la nostra posizione di sostegno è molto molto chiara".