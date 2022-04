Napoli. Dopo 20 anni la città di riappropria di Piazza Municipio La zona era occupata dal cantiere infinito per la metro Linea 1

L'ultima parte di piazza Municipio riapre alla città dopo oltre 20 anni. La zona era occupata dai cantieri per la realizzazione della stazione "Municipio" della Linea 1 della Metropolitana. La città dunque può tornare finalmente a godere di uno dei suoi luoghi simbolo. che dai lavori per Italia '90 in poi ha vissuto decenni travagliati, culminati con i lavori infiniti per la metropolitana.

Il sindaco gaetano manfredi ha effettuato un sopralluogo insieme all'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza e al presidente di Metropolitana di Napoli Spa Ennio Cascetta.

"Piazza Municipio rappresenta uno dei luoghi più importanti della città, non solo dal punto di vista simbolico, ma anche perchè è uno dei nodi di trasporto più significativi. Con l'apertura della Linea 6 diventerà uno snodo fondamentale. Poi ci sarà il collegamento con il quale ci stiamo avvicinando alla stazione marittima e questo è un altro elemento di connessione che avvicina Napoli al mare", ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi.

Il primo cittadino partenopeo ha anche anticipato l'intenzione di animare la parte della piazza riaperta con una serie di iniziative: "Il lato della piazza sotto Palazzo San Giacomo è un grande luogo di ritrovo dove si riuniscono le persone e le famiglie. Noi ci auguriamo che anche quest'altra parte della piazza diventi un luogo di ritrovo. Lo animeremo con iniziative culturali ed anche attività espositive, in modo tale da trasformare anche questa parte in un luogo dove i cittadini si sentano a casa. C'è anche un'area archeologica importante che sarà aperta nei prossimi mesi, quindi c'è anche un'attrazione turistica e culturale significativa, trattandosi di un luogo molto iconico della città".

I lavori proseguiranno su via Acton per ricollocare i binari del tram, mentre sotto la piazza si procede al completamento del nodo di interscambio tra Linea 1 e Linea 6 della metropolitana.

In risposta a chi sui social rimpiange la vecchia piazza Municipio con fontane e tanto verde, Cosenza ha risposto: "Il Progetto dl Alvaro Siza di Piazza Municipio può piacere o non piacere. Non entro nel merito, la scelta è molto ma molto precedente alla Giunta Manfredi. Personalmente voglio solo far chiudere i cantieri il più presto possibile. Però va ben compreso che la parte davvero complessa è sotto la piazza. C'è di tutto, con l'ingresso della stazione profonda delle Linea 1 (in viola), con varie uscite, e soprattutto la stazione di testa di Linea 6 (in rosa) con lo spazio ricovero treni. Con una grande uscita pedonale nell'area portuale, che serve gli utenti delle metro ma anche ai cittadini. Il tutto in un complesso cammino archeologico che, alla fine, sarà bellissimo. Mai giudicare dalle apparenze... Non è mica una semplice sistemazione di una piazza".