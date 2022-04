Ricostruzione di Ischia, lo stop ai mutui nel decreto Energia del Governo Piero De Luca e Lello Topo: necessario impegnare l'Esecutivo nell'aiuto all'isola

Un ordine del giorno approvato in parlamento per impegnare il Governo "ad intervenire quanto prima in un prossimo provvedimento per estendere, anche in relazione alla ricostruzione di Ischia, la proroga della sospensione dei mutui per i privati a tutto il 2022". Il provvedimento (primo firmatario Pezzopane) è stato sottoscritto anche da Piero De Luca e Lello Topo.

Il riferimento è all'articolo 41 del decreto Energia, che estende al 2022 la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza nel corso dell'esercizio, concessi ai comuni colpiti dal sisma dell'agosto 2016 dalla Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

"Si tratta di una norma molto attesa dai comuni colpiti dal sisma del Centro Italia. In questo contesto, siamo altresì soddisfatti per l'approvazione dell'ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad intervenire quanto prima in un prossimo provvedimento per estendere, anche in relazione alla ricostruzione di Ischia, la proroga della sospensione dei mutui per i privati a tutto il 2022", si legge in una nota congiunta dei parlamentari campani.