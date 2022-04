Napoli, morte ex assessore Francesca Menna. Il ricordo di De Magistris L'ex sindaco: "Una femminista illuminata, combatteva con tenacia per i diritti civili"

" Ha lasciato la vita terrena la professoressa Francesca Menna. È stata con me assessora al Comune di Napoli e la voglio ricordare con il suo sorriso, per la sua umanità, la sua caparbietà di femminista illuminata, per la competenza e la professionalità, nonché la tenacia con cui combatteva per le libertà ed i diritti civili. Un male terribile l’ha portata via nei giorni della resurrezione. Un abbraccio con il cuore alla famiglia che amava profondamente. Ciao Francesca." E' quanto dichiara l'ex sindaco Luigi de Magistris.

I funerali si terrnno lunedì 18 aprile alle 09,30 alla parrocchia "Santissima Trinità" di via Tasso.