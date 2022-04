Vertenza Leonardo, vertice in Regione. La Lega: Livelli occupazionali garantiti Nappi e Zinzi (Lega): "Concordato tavolo i contronto con Ministero per nuove realtà produttive"

“Nel corso dell’incontro svoltosi questa mattina in Regione, abbiamo ricevuto garanzie affinché l’operazione di accorpamento degli stabilimenti di Bacoli e di Giugliano non soltanto salvaguardi gli attuali livelli occupazionali, ma sopratutto non comporti una compressione della presenza di Leonardo in Campania anche per il futuro. Al tempo stesso, abbiamo concordato l’opportunità di avviare un tavolo di confronto fra Regione, azienda e Ministero dello Sviluppo Economico perché, anche nel quadro della nuova programmazione europea, la Campania possa ospitare nuove attività produttive che rafforzino la sua posizione storica del settore dell’aerospazio.”

Lo affermano Severino Nappi, componente commissione lavoro e attività produttive e Gianpiero Zinzi, capogruppo della Lega in Campania, a margine del tavolo tenutosi questa mattina a Santa Lucia con il management di Leonardo.