Bando per 15 autisti (part - time): si presentano 930 candidati Il bando Eav per Ischia e Procida: "Segno che il lavoro di autista è ancora appetibile"

Selezione aperta per quindici autisti, ma si presentano quasi mille candidati. Succede in CAMPANIA, dove la holding regionale del trasporto pubblico Eav ricerca 15 lavoratori per le isole di Ischia e Procida. Si propone un contratto a tempo indeterminato, ma valido per sei mesi su dodici, con la formula part-time verticale al 50%. In 930 hanno presentato domanda. "È un segno evidente - commenta l'azienda - che in CAMPANIA è ancora appetibile il lavoro di autista di bus". Eav, intanto, ha assorbito tutti i vincitori della precedente selezione per autisti. Restano ancora da assumere 60 persone che hanno tuttavia rifiutato il part-time verticale a Ischia. Da qui la necessità di indire una nuova selezione.