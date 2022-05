Convention Forza Italia a Napoli con Berlusconi. C'è anche Ridge di Beautiful Da tutta la Campania messi a disposizione bus per i simpatizzanti

Si parla di numeri importanti per la due giorni organizzata da Forza Italia e voluta da Silvio Berlusconi a Napoli. L’appuntamento è per il 20 e 21 maggio presso la Mostra d’Oltremare dove sono attesi pullman provenienti da varie parti d’Italia. Invitati attori, calciatori, imprenditori di fama e personaggi politici di rilievo. Tra gli altri, molto atteso l’arrivo di Manfred Weber che è il capogruppo del Partito Popolare Europeo. Previsto poi un dibattito tra due forzisti dei due estremi del Paese. Roberto Occhiuto per la Calabria e Alberto Cirio per il Piemonte con la presenza del Ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini. Ma ci sarà anche Ron Moss, il «Ridge» della soap Beautiful. Oggi settantenne, Ridge ha investito molto in Puglia e sarà testimone ed esempio degli investimenti americani nel Mezzogiorno. Solo per lui sono attesi numerosi arrivi da tutta Italia.

Le stime di previsione parlano di oltre 200 bus e numeri di presenze intorno ai 10.000 simpatizzanti che convergeranno all’interno del Padiglione Europa della Mostra. Da Salerno, Caserta Avellino e Benevento sono stati messi a disposizione per simpatizzanti e militanti dei pullman per il trasferimento.

Silvio Berlusconi manca dalla partecipazione ad un evento pubblico nella città partenopea da cinque anni. Ha evidenziato però che la due giorni non ha solo carattere locale ma servirà a parlare all’Italia intera e a ribadire che il Paese è «uno» ed è «unito».