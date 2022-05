Napoli, fondi teatro, De Luca: "Mancano 600mila euro del Comune, è truffa" Il Governatore attacca l'ex amministrazione De Magistris che non avrebbe versato la quota

"Nessuno mi ha ancora spiegato la cosa del Comune di Napoli che ha fatto una truffa, ha detto che dava per due anni 600mila euro al Teatro San Carlo e invece nel bilancio non c'erano. Dobbiamo riportare la situazione in una condizione di razionalita' e normalita' per il San Carlo che e' un patrimonio dell'Europa non di Napoli, ma della civilta' occidentale".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa sul canale televisivo del teatro lirico di Napoli.

De Luca parlando dei cinque milioni di euro di contributo della Regione al San Carlo ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di questo contributo dato, e' stata per noi un'occasione intanto per ribadire che siamo stati l'istituzione che da sempre ha sostenuto sostiene e sosterra' il San Carlo. Ci auguriamo che tutte le istituzioni facciano la propria parte, io mi indigno se apprendo dopo tre anni che il contributo del Comune di Napoli era magari una truffa perche' non c'era neanche un euro e sarebbe bene che anche la societa' civile e il mondo dell'informazione di Napoli si svegliasse di fronte a fatti che sono dal mio punto di vista scandalosi".