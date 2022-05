Politiche per il Sud, scintille tra Carfagna e De Luca: "Prendi il maalox" Duro botta e risposta. Per il governatore l'evento di Sorrento con Draghi "è demagogia partitica"

L'evento del forum Ambrosetti a Sorrento è andato in archivio, ma le polemiche proprio no. E tra Vincenzo De Luca e Mara Carfagna volano gli stracci. A colpi di interviste e, soprattutto, post sui social.

Ad aprire il fuoco di fila era stato il presidente della Regione Campania che, commentando l'evento di Villa Zagara, non le ha mandate a dire: «Mi pare di rilevare un eccesso di propagandismo, di demagogia criptopartitica. Comincio a rilevare che sono piu' iniziative di marchio Forza Italia che istituzionali, ma mi posso anche sbagliare».

De Luca ha poi aggiunto: «Siccome vedo che è in programma la prossima settimana un'altra iniziativa nella nobile città di Salerno, nella quale vengono convocati tutti i sindaci per un pre tavolo per discutere di un altro Cis (Contratto istituzionale di sviluppo, ndr). Siccome i pre-tavoli dal punto di vista istituzionale non esistono mi pare che vada accentuandosi questo carattere criptopartitico. Se è così non va bene, o per lo meno non interessa me. Ho da fare cose serie e tempo da perdere non ne ho".

Non si è fatta attendere la replica, affidata ai social, da parte di Mara Carfagna: «Ho inviato questa confezione di maalox al presidente De Luca: a volte puo' capitare che mentre tu fai "ammuina" gli altri fanno i fatti. Suvvia non te la prendere...", la stilettata della ministra.