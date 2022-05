Napoli, municipalità al palo: Manfredi convocato in commissione Il sindaco ha definito lo schema di assegnazione. 8 caselle al Pd, 6 al M5S e alla lista Manfredi

Mancata nomina degli assessori nelle Municipalità: Manfredi convocato in commissione. Alle 15 l' appuntamento con la commissione Trasparenza. Invitati il sindaco Gaetano Manfredi, e il difensore civico regionale Giuseppe Fortunato.

La questione non è più rinviabile. A otto mesi dal voto per le comunali, unico caso in Italia, i dieci municipi di Napoli non sono ancora in condizioni di operare. Finora solo Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità, ha nominato il vicepresidente e due assessori, in tutte le altre amministrazioni periferiche è ancora tutto è fermo.

Ma è questione di ore. Le decisioni ormai sembrano prese. Durante l'interpartitico di tre giorni fa Manfredi è stato chiaro: o si arriva a una sintesi oppure decido io. Troppi aspiranti, “solo” 40 poltrone da assegnare (con relativa indennità che sale a circa 2800 euro mensili per gli assessori e circa 3mila euro per i vice presidenti di municipalità).

Alla fine, in base allo schema studiato dalla segreteria politica del sindaco, dovrebbero essere così suddivise le caselle: otto assessorini e vice presidenti al Partito Democratico, sei al Movimento Cinque Stelle e Lista Manfredi. Una casella a testa per le liste "Azzurri", "Napoli Libera", "Europa Verde" e "Noi Campani". La condizione, per trovare la quadra è che il partito che ha già la presidenza non può avere anche il vice.

In tutto 40 nomine, tre assessori e 10 vicepresidenti per ogni Municipio, in più due nomi per la lista Moderati, due per "Napoli solidale", due per "Adesso Napoli" e uno per la lista "Per le persone la comunità".