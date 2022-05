Strage Capaci, Maresca: "Lotta alle mafie diventi materia di studio a scuola" Il magistrato anticamorra in una nota sul trentennale della morte di Falcone

"Ricordare per costruire una coscienza antimafia seria e concreta. Non è sufficiente ricordarci negli anniversari delle stragi che uomini e donne dello Stato si sono sacrificati per i valori della giustizia e della legalità. Occorre studiare a scuola la storia della lotta alle mafie, che è la nostra storia e quella del nostro Paese.

Occorre impostare la quotidianità su un sistema valoriale basato sul rispetto declinato in ogni sua forma, dal rispetto delle regole a quello per il prossimo o dell’ambiente".

"I nostri giovani hanno bisogno di conoscere e metabolizzare il valore “del fresco profumo della libertà” contrapposto al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. Così in una nota il magistrato e consigliere comunale di Napoli Catello Maresca sul trentennale della strage di Capaci.