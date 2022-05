Napoli, Manfredi: "Industria culturale? Andare oltre la tutela del passato" L'intervento del sindaco in occasione del forum con i direttori dei musei

"Oggi parlare di industria culturale significa andare oltre la tutela del passato straordinario che abbiamo. La parola d'ordine deve essere contaminazione e poi dobbiamo favorire la diffusione della cultura a tutte le generazioni. Dobbiamo usare il linguaggio dei giovani e trasformare la creatività in economia.

Ieri, nella chiesa della Santissima Trinità, in occasione del forum con i direttori dei musei, abbiamo acceso i riflettori su questa preziosa risorsa del nostro territorio perché gli attrattori culturali si aprano sempre più alla città e ne diventino patrimonio diffuso".

Lo ha detto il Sindaco Gaetano Manfredi in occasione del forum con i direttori dei musei.