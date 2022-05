Napoli, cimitero Poggioreale ancora chiuso. Maresca: "Comune incapace" Il consigliere di opposizione: "Napoli ridotta peggio del peggior De Magistris"

"La gestione dell’emergenza cimitero dimostra tutta l’incapacità dell’amministrazione. Mancanza di programmazione, poca informazione e nessun rispetto per i cittadini.

Sembra l’emblema di quello che sta accadendo a Napoli da 7 mesi a questa parte. Si diceva in un film famoso di qualche anno fa “solo chiacchiere e distintivo”. Tante parole, belle parole che restano appunto parole al vento. Dei politici romani e dei valorosi ministri che sfilavano per le vie di Napoli stringendo mani e sfoggiando grandi sorrisi, non c’è più traccia. Non vengono più o se lo fanno si vanno nascondendo, probabilmente per vergogna. Si vanno nascondendo nei palazzi delle istituzioni, rifuggendo il contatto con la gente già delusa e arrabbiata. E noi continuiamo a sbagliare. Quando venerdì è venuto il presidente Mattarella a Napoli, gli avrei mostrato la città per come è e per come è ridotta, addirittura peggio del peggior de Magistris. Magari avrebbe preso coscienza del fatto che il governo non può abbandonare Napoli.Invece continuiamo a nascondere la polvere sotto al tappeto, nella speranza che qualcosa cambi. Ma purtroppo nulla cambia". Lo dichiara Catello Maresca, consigliere comunale di opposizione.