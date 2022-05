Napoli, Fico ricorda Francesca Menna in consiglio: "Una combattente" Il presidente della Camera alla commemorazione dell'ex assessore scomparsa lo scorso 16 aprile

"Francesca era per me una grande amica e voglio ricordarla anche come un'intellettuale combattente, straordinariamente lucida fino all'ultimo".

Così Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, intervenuto questa mattina in Consiglio comunale di Napoli per la commemorazione di Francesca Menna, ex consigliere e assessore, nel 2016 prima eletta del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale insieme a Matteo Brambilla. Francesca Menna, morta lo scorso 16 aprile a 62 anni, stroncata da un male incurabile, era docente di Igiene e Sanità pubblica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell'Università Federico II di Napoli e militante storica del Movimento 5 Stelle, condividendo con Fico il percorso nel meetup napoletano fin dal 2008.

"Sono convinto che il posto migliore per ricordare Francesca sia il Consiglio comunale di Napoli - ha detto Fico - perché per lei le assemblee elettive erano davvero il centro della democrazia. Ricordarla a Napoli, città che amava tanto, assume un senso secondo me molto solenne e profondo proprio per quello che Francesca faceva, per quel che raccontava e studiava. Ci siamo sentiti fino agli ultimi giorni della sua vita e fino all'ultimo la sua lucidità umana e politica è stata straordinaria. Pensare che lei sia stata ferma sui suoi pensieri fino all'ultimo mi fa comprendere ancora di più quanto Francesca era straordinaria e forte".