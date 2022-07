Crisi governo, appello del sindaco Buonajuto: "Draghi resti per il Pnrr" Il primo cittadino di Ercolano chiede al premier di non portare il Paese alle elezioni

''Il mio appello a Draghi affinche' rimanga al Governo e' legato soprattutto alla necessita' per il Mezzogiorno di utilizzare i fondi del Pnrr che hanno come fine proprio quello di ridurre il divario tra Nord e Sud''.

Ciro Buonajuto sindaco di Ercolano (Napoli), e vicepresidente nazionale Anci, motiva cosi' il suo appello pro- Draghi. ''Per il Mezzogiorno, il Pnrr e' strategico perche' realizzare infrastrutture rende il Mezzogiorno piu' fruibile per i turisti, per i cittadini. Io penso che Draghi debba rimanere al Governo per questo motivo. E nel Mezzogiorno, gli effetti pregiudizievoli della politica sciagurata di Conte e dei 5 Stelle sono maggiori rispetto al resto del Paese. Quindi, i sindaci del Sud dovrebbero fare tutti un appello a Mario Draghi affinche' conduca l'Italia in un porto sicuro in un momento cosi' complicato''.