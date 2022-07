Mugnano: rapine alle auto nel traffico, Adinolfi lancia il grido d'allarme Appello dell’europarlamentare campana di Forza Italia: "Più sicurezza per le nostre città"

“Le rapine alle auto nel traffico di Mugnano sono diventate virali anche sui social a testimonianza della facilità con cui la criminalità agisce, perfino in pieno giorno, nelle nostre città. Garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità, invece viviamo in una Regione governata da uno “sceriffo” del Pd, per il quale è tutto emergenza tranne quando si parla di sicurezza. Vano, inoltre, è stato anche l’appello nei mesi scorsi al ministro Lamorgese visto che i delinquenti aumentano nelle strade mentre i controlli diminuiscono”. Interviene così l’europarlamentare campana di Forza Italia, Isabella Adinolfi, sulla questione sicurezza a poche settimana dalla rapina a mano armata subita anche da lei nella stessa zona del napoletano.

“A giudicare dalle immagini in rete e dal modus operandi, non è da escludere neppure che possa trattarsi degli stessi criminali - rincara la dose l’eurodeputata - Si aggirano tranquillamente e mettono in atto i loro colpi perché viviamo in un Paese e, ancora di più in una Regione, dove la parola sicurezza non esiste più. Ogni giorno ricevo tanti messaggi di cittadini onesti che hanno paura di scendere da casa per andare a lavorare o per fare la spesa: vi sembra normale in uno Stato civile?”.

“Chiediamo più sicurezza nelle nostre città, più controlli da parte delle forze dell’ordine che devono però essere messe nelle condizioni di poter intervenire” conclude l’onorevole Adinolfi.