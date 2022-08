Massa Lubrense, al Gocce di Capri il 2 settembre "Sindaci fuori dal Comune" Il format ideato da "Azione in Comune" in programma a settembre nella suggestiva location marina

Venerdì 2 settembre al Gocce di Capri - Hotel&Service Residence di Massa Lubrense si svolge una manifestazione con pratogonisti tre primi cittadini di comuni dell'area metropolitana di Napoli che si contraddistinguono per l'efficienza della loro azione amministrativa, peraltro molto apprezzata dai cittadini.

A farsi promotori dell'incontro il Gruppo consiliare di "Azione in Comune" che propone il format denominato "Sindaci fuori dal Comune" ideato per ascoltare la testimonianza di quei primi cittadini che si sono contraddistinti per la gestione eccellente del proprio territorio.

Protagonisti dell'incontro saranno Ilaria Abagnale, sindaco di Sant'Antonio Abate, Enzo Cuomo sindaco di Portici e Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli, tre testimoni di un modo di amministrare la cosa pubblica molto apprezzato dai cittadini ed esaltato sui social dove i sindaci, in particolare Della Ragione, raccoglie straordinarie testimonianze di stima e di sostegno.

L'incontro avrà inizio alle ore 20, è a ingresso libero e al termine,chi volesse, può partecipare alla cena a bordo piscina (costo € 30,00) previa prenotazione (3286179103).