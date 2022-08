L'ex Procuratore de Raho candidato col M5S, le reazioni in Penisola sorrentina Aspettando le elezioni politiche del 25 settembre fa discutere l'impegno politico del magistrato

La conferma che l'ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho sarà candidato alle elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle sta suscitando una serie di reazioni nella Penisola Sorrentina dove de Raho ha radici familiari e dove è stato insignito di onorificenze e riconoscimenti fra cui anche la cittadinanza onoraria a Meta.

La consuetudine di de Raho con la Penisola Sorrentina è anche legata alla sua partecipazione, nel corso degli anni, a importanti eventi legati alla tutela dell'ambiente, del mare, del territorio in generale oltre che alla sensibilizzazione civica sui temi della legalità per arginare la penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico locale particolarmente attrattivo per le mafie.

Anche in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Meta, nel luglio dell'anno scorso, de Raho ha rivolto un accorato invito alle autorità amministrative a mantenere alto il livello di guardia su questo fronte per rilevare qualunque segnale di contaminazione territoriale a salvaguardia dell'intera costierea, invito accolto con grande senso di responsabilità dagli amminsitratori metesi inducendoli anche a promuovere momentidi informazione sui temi della legalità, rivolti particolarmente ai giovani, attraverso le esperienze di testimoni di primo piano nella lotta alle mafie nel nostro Paese.

Significativi sono stati in questo senso gli interventi del Procuratore de Raho agli eventi promossi dall'Associazione ambientalista VAS (Verdi Ambiente Società) a Sorrento per la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico dell'area troppo spesso vittima di iniziative speculative.

A Massa Lubrense, sempre l'anno scorso, de Raho è stato insignito del "Premio Vervece" dal Presidente della Fondazione Vervece Gaetano Milone e dal sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli dando seguito alla decisione assunta nel 2017 dalla Giuria del Premio presieduta da Massimo Milone, consegna che all'epoca non si potè svolgere per la sopraggiunta indisponibilità di de Raho che fu nominato Procuratore Nazionale Antimafia.

Insomma nella Penisola Sorrentina si attende con ansia di sapere se de Raho sarà candidato in questo collegio o, come riferiscono alcune fonti, in Calabria.

(Nella foto il sindaco di Meta Giuseppe Tito con Federico Cafiero de Raho nella cerimonia di assegnazione della cittadinanza onoraria)