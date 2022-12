Ischia, prima ordinanza di Legnini: individuati i soggetti attuatori Per l'individuazione degli alloggi per gli sfollati

E' stata pubblicata la prima ordinanza del commissario delegato per l'emergenza di Ischia Giovanni Legnini con la quale vengono individuati i soggetti attuatori per le attività emergenti. L'ordinanza, i cui contenuti erano stati anticipati ieri, individua nel Comune di Casamicciola, attualmente retto da un commissario straordinario, e negli altri Comuni dell'isola d'Ischia i soggetti attuatori per l'individuazione delle sistemazioni alloggiative e assistenziali per la popolazione sfollata, anche temporaneamente, in forza dei provvedimenti di evacuazione disposti dall'ordinanza del commissario Calcaterra, e di eventuali ulteriori ordinanze sindacali.

Secondo quanto previsto dall'ordinanza, i Comuni provvedono all'individuazione delle strutture alberghiere tra quelle che hanno aderito alla convenzione stipulata il 2 dicembre tra il commissario delegato e Federalberghi, associando i nuclei familiari a ciascuna struttura, o ad altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata. I Comuni provvedono inoltre ad organizzare la logistica relativa al trasporto delle persone.

La Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli ei Comuni sono soggetti attuatori per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per agli altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all'assistenza e al soccorso alla popolazione. L'Amca, società in house del Comune di Casamicciola, è soggetto attuatore per i servizi di gestione dei rifiuti.