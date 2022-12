Manovra: 75 milioni per collegamento tra Afragola e metro Napoli Emendamento dei relatori: 15 milioni per ogni anno dal 2023 al 2027

Un contributo dello Stato fino a 75 milioni per cinque anni per il nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli e per la fornitura di treni per metropolitana di Napoli. Lo prevede un emendamento dei relatori alla manovra, che autorizza la spesa di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Agli eventuali maggiori costi per i materiali necessari per la realizzazione dell'opera provvedono il comune di Napoli e la regione Campania.

Il comune di Napoli deve presentare al Mit entro il 23 febbraio 2023 un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con relativi costi e cronoprogramma procedurale e finanziario.