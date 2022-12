Nomina Cozzolino, è lite tra de Magistris e il sindaco Manfredi L'ex sindaco accusa: scelta discutibile. Ma il primo cittadino replica: non accetto lezioni

Botta e risposta tra l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l'attuale Gaetano Manfredi sul ruolo dell'eurodeputato Andrea Cozzolino - coinvolto nel Qatargate - nel coordinamento dei fondi europei e Pnrr.

L'accusa di de Magistris al sindaco Manfredi

"Il sindaco Manfredi ha il dovere di spiegare alla città di NAPOLI perché è stato scelto, con decreto firmato dal vice-sindaco metropolitano Giuseppe Cirillo in data 11/11/2022, l'eurodeputato Pd Andrea Cozzolino al suo fianco per l'attuazione ed il coordinamento dei fondi europei e del Pnrr. A me non sembra l'uomo giusto al posto giusto. Ma forse per Manfredi lo è. Spieghi allora", accusa de Magistris. "E come mai non hanno nulla da dire nemmeno assessori e consiglieri del Movimento 5 stelle? Tutto a posto sul piano etico e politico? Il nome di Cozzolino è al centro dello scandalo corruttivo che sta travolgendo il Parlamento europeo - spiega - Legatissimo al già deputato europeo Pd Panzeri, arrestato per mazzette, con il quale ha condiviso il più stretto collaboratore, Giorgi, anche lui arrestato per mazzette. Appare davvero poco comprensibile questo provvedimento voluto dal sindaco Manfredi e firmato da un politico dello stesso partito di Cozzolino. Perché è stato scelto proprio Cozzolino?".

La dura replica di Manfredi

Netta la risposta di Manfredi. "L'ex sindaco De Magistris, visto che non sa che dire, mette in campo cose che sono totalmente lontane dalla realtà - sottolinea su Radio Club91 nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele - L'eurodeputato Andrea Cozzolino aveva dato una disponibilità per entrare in un gruppo di lavoro che doveva aiutare i rapporti tra la Città metropolitana e la Commissione europea. Questo gruppo non si è mai insediato e non ha mai operato. Ma sui temi della legalità nessuno mi può dare lezioni. L'ex sindaco pensi piuttosto ai 5 miliardi di debiti che ha lasciato e ai tanti problemi che abbiamo trovato e contro cui stiamo combattendo ogni giorno".

La controreplica di de Magistris

De Magistris: Manfredi non risponde su Cozzolino e tira fuori la solita falsa storiella del 5 miliardi. Abbiamo ridotto disavanzo e programmato assunzioni. Gli ricordo piuttosto che la Federico II, la sua Università,era il principale evasore fiscale pubblico nei confronti del Comune di Napoli. Doveroso invece rispondere a domande sul corretto uso di risorse pubbliche destinate al popolo.Lo spieghi alla città con calma senza innervosirsi.