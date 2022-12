Dalla Città Metropolitana di Napoli pioggia di fondi per i comuni costieri Le risorse stanziate per gli interventi sulle aree danneggiate dal maltempo del 22 novembre

Dalla Città Metropolitana di Napoli arrivano ai Comuni danneggiati dal maltempo del 22 novembre i fondi richiesti per gli interventi di recupero e messa in sicurezza delle aree che hanno subito le maggiori conseguenze delle mareggiate. Sulla base degli indirizzi del sindaco metropolitano Gaetano Manfredi l'Ente di Piazza Matteotti ha stanziato 3,098 milioni di euro per effettuare gli interventi di manutenzione e opere di difesa dei litorali.

Giuseppe Tito, consigliere della Città Metropolitana di Napoli con deleghe alle coste, ha dichiarato: "C'è stato un ulteriore impegno del nostro Ente a soddisfare le aspettative dei Comuni che hanno subito i maggiori danni dalle mareggiate di novembre. In questo modo stiamo cercando di assicurare le risorse necessarie per effettuare le opere, a cominciare da quelle più urgenti, per poter risanare le aree che tanti danni hanno subito. Abbiamo cercato di soddisfare quasi interamente le richieste che ci sono pervenute da parte dei Comuni e ora bisogna accelerare con gli interventi per poter ripartire con la nuova stagione. Manteniamo comunque alto il livello di attenzione sull'intero sistema costiero la cui bonifica e riqualificazione resta una delle priorità dell'Amministrazione".

Nello specifico sono stati assegnati i seguenti finanziamenti:

Barano (Capofila) € 1.779.104,00

Procida € 211.000,00

Bacoli € 125.000,00

Massa Lubrense € 175.000,00

Meta € 308.300,00

Monte di Procida € 124.979,81

Sant’Agnello € 125.000,00

Sorrento € 124.749,78

Vico Equense € 125.000,00

(Nella foto il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi con consigliere metropolitano Giuseppe Tito e alcuni sindaci)