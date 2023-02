Sinistra Italiana: "Bene parole Ruotolo, no al terzo mandato di De Luca" Scala: "Occorre costruire ipotesi di rinnovamento e discontinuità"

Valutiamo come un fatto estremamente positivo le parole molto precise e nette di Sandro Ruotolo, coordinatore dell’area Schlein in Campania, contro l’ipotesi di una terza candidatura da parte dell’attuale Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Riteniamo che occorra, come lo stesso Ruotolo afferma, costruire per la nostra regione una ipotesi di rinnovamento e discontinuità che veda protagonista un campo progressista largo e rinnovato, che veda insieme al Pd, M5s, Sinistra, energie civiche e democratiche. Su queste basi è possibile senza dubbio iniziare un dialogo proficuo per dare alla Campania quel progetto di cambiamento di cui ha bisogno.