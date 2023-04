Massa Lubrense, Lucio Cacace plaude all'approvazione della legge regionale La Regione approva la proposta di legge presentata da Pellegrino (maggioranza) e Cirillo (minoranza)

La Regione Campania ha approvato una legge per sostenere i centri di recupero e la salvaguardia delle tartarughe marine e dei cetacei. Una svolta importante per le associazioni e gli Enti che formano la rete di tutela delle Caretta Caretta in Campania, di cui fa parte anche l'Area Marina Protetta di Punta Campanella che in questi anni ha lavorato con il Consigliere regionale Luigi Cirillo per ottenere finanziamenti per il proprio centro di recupero e per attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei pescatori. La Proposta di Legge era stata presentata dai relatori Tommaso Pellegrino per la maggioranza e Luigi Cirillo per la minoranza.

Cirillo: si tratta di un evento molto importante per il mondo animale

"Oggi è veramente un evento molto importante per il mondo degli animali e per le tartarughe caretta caretta". Questa la dichiarazione di Luigi Cirillo, consigliere regionale campano di Più Europa, dopo l'approvazione della legge riguardante la Rete regionale per la Conservazione e il Monitoraggio delle Tartarughe marine e i Cetacei della Regione Campania. Cirillo, nei mesi scorsi, aveva presentato anche un emendamento, approvato, alla legge di bilancio per uno stanziamento complessivo di 70mila euro. Di questi 30mila utili ad avviare una campagna di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei pescatori professionali della Regione Campania affinché non adottino comportamenti rischiosi per la sopravvivenza della specie e altri 40mila euro per la riattivazione del centro di recupero tartarughe marine 'Punta Campanella'.

Risorse per monitorare la nidificazione e garantire il primo soccorso

"Ampliare la misura già approvata, consentendo agli operatori del settore di monitorare la nidificazione oltre che avere a disposizione nuove strumentazioni in grado di garantire operazioni adeguate di primo soccorso, è indispensabile - prosegue il Consigliere Cirillo - Ringrazio personalmente il Presidente dell'Amp Punta Campanella, Lucio Cacace, che insieme al suo staff e alla rete di tutela regionale ha dimostrato quanto sia importante l’impegno in favore di una specie che ha scelto le coste campane per la nidificazione."

"Sapere di avere la Regione al nostro fianco in questo importante impegno per la salvaguardia delle tartarughe marine è fondamentale- sottolinea Lucio Cacace, Presidente Amp Punta Campanella- Ringrazio in particolare il Consigliere Cirillo che in questi anni è stato sempre molto attivo e vicino alle azioni di tutela per le Caretta Caretta, contribuendo in modo determinante a trovare i finanziamenti necessari per migliorare l'efficacia della rete campana per i salvataggi degli esemplari in difficoltà e per il monitoraggio dei nidi. Molto importante anche l'attenzione rivolta ai cetacei che ci vede impegnati da anni nel progetto di tutela dei delfini, LifeDelfi".