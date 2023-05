Scudetto Napoli, Manfredi: "L'organizzazione ha funzionato" "Prova di maturità per la città: abbiamo mostrato grande organizzazione"

"Credo si possa fare un bilancio assolutamente positivo perche' la citta' si e' mostrata organizzata" Lo dice il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, commentando le giornate di festa in occasione della vittoria dello scudetto del Napoli. "C'e' stato anche un comportamento molto corretto da parte dei napoletani - sottolinea - che in questa gioia irrefrenabile hanno rispettato un po' le idee che avevamo messo in campo: l'idea di usare meno la macchina, di andare a piedi e fare una festa che fosse piu' di comunita' senza avere tutti come trottole che giravano con i motorini". "Questo ha funzionato, i servizi publici hanno retto, sia i trasporti che la pulizia, malgrado centinaia di migliaia di persone in strada", ha aggiunto il sindaco. "E' stata una prova di maturita' per la citta', sono anche soddisfatto del lavoro istituzionale: ci abbiamo lavorato tantissimo, sono stato anche criticato da chi diceva che mettevo troppe regole ma alla fine il nostro lavoro ha pagato".