Ciarambino: astensionismo vero vincitore, la politica rifletta I commenti politici sulle amministrative

«A Raffaele Russo, neo sindaco di Pomigliano, gli auguri e l’invito a lavorare per il bene della città e dei pomiglianesi. C’è tanto da fare e serve una squadra predisposta ad agire esclusivamente nell’interesse della collettività. Io non farò mancare la mia collaborazione e il mio sostegno istituzionale - afferma Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Gruppo Misto e Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania - Ma c'è un dato significativo che viene fuori da questa tornata elettorale e che da rappresentante dei cittadini mi allarma, ovvero l’alta percentuale di astensionismo, oltre il 35% in tutta la Regione.

Una vera e propria emorragia che non accenna a rallentare. Su questo dato inequivocabile la politica faccia un serio mea culpa e rifletta sui tanti motivi che causano la disaffezione del popolo a scegliere i propri amministratori. È evidente quanto la politica sia ancora troppo lontana dalle reali necessità e bisogni del territorio, occorre ripristinare quel legame condiviso tra istituzioni, politica ed elettori per rafforzare la democrazia e invogliare i cittadini ad esercitare il proprio diritto a scegliere da chi farsi amministrare» ha concluso la Vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino.