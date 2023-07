In Campania inaugurata terza sede di Forza Italia dedicata a Berlusconi Ad Acerra. Martusciello: "Simbolo sul territorio di una politica vicina alla gente"

E' stata inaugurata ad Acerra la nuova sede di Forza Italia, dedicata a Silvio Berlusconi. E' la terza, intitolata al leader fondatore in una settimana, dopo quelle di Pozzuoli e Marigliano. Al taglio del nastro, insieme ad esponenti storici del partito di Acerra, il coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, il vice coordinatore regionale, Francesco Silvestro, e la coordinatrice provinciale di Napoli Annarita Patriarca. "Forza Italia cresce sempre di più in Campania- afferma Martusciello - le nuove sedi rappresentano il modo migliore per onorare la memoria del presidente Berlusconi. Sono il simbolo sul territorio di una politica vicina alla gente , volta al bene comune, quella in cui lui credeva di più". Il coordinatore azzurro annuncia "nuovi importanti ingressi nel partito di consiglieri comunali e sindaci a Benevento per il prossimo week end" . Non ci interessano le passerelle, né le foto con Manfredi. Ci interessa piuttosto fare politica e costruire un partito partecipato che sia leader in Campania".