Morte Napolitano, il Pd annulla Festa dell'Unità a Napoli Lo comunica il segretario Giuseppe Annunziata

In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia del presidente emerito Giorgio Napolitano, la segreteria metropolitana del Pd ha deciso di annullare la conferenza di presentazione della Festa dell'Unità prevista per lunedì prossimo nella sede di via Santa Brigida, a Napoli. "Di concerto con gli organi nazionali del partito e in segno di lutto e partecipazione al dolore per la scomparsa del Presidente Napolitano, non terremo la presentazione alla stampa dell'iniziativa 'Napoli è Comunità', manifestazione che si terrà da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre alle Terme di Agnano e che dedicheremo alla sua figura e memoria", fanno sapere in una nota gli organismi metropolitani del Partito Democratico.