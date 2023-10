Raddoppio stipendio dei sindaci. Il consigliere Muscarà attacca il M5S "Appoggiò Draghi anche su questo. Il taglio dello stipendio? Ultimo tradimento"

“Assolutamente amorale l’aumento degli stipendi dei sindaci metropolitani, addirittura del 100%, e di tutti gli altri di città e province scendendo in percentuale, voluto dal “governo dei migliori Draghi” con l’appoggio del movimento 55 fiducie e PD - dichiara il consigliere del gruppo misto Maria Muscarà -. I sindaci metropolitani hanno praticamente raggiunto lo stesso stipendio dei presidenti di Regione. Altro che taglio dei parlamentari per risparmiare, ancora una volta hanno preso in giro campani ed italiani, dimezzando la democrazia con meno parlamentari, ma raddoppiando i costi della politica.

Nessun lavoratore né politico nella storia di questo Paese, hanno visto un aumento così importante del proprio stipendio – continua Muscarà - specialmente in un momento come questo tra continue crisi ed emergenze, in cui continuamente affermano che non ci sono fondi.

Il Movimento 5 Stelle ed il Pd, uniti dalla passione per il governo tecnico non votato da nessuno, votava tutto: l’ultima perla di “onestà” era rimasta sul taglio degli stipendi, ora neanche più quella, andando ad arricchire la casta che dovevano aprire come quella famosa “scatoletta d