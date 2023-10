Simeone: giù le mani da Napoli e dallo stadio Maradona Il consigliere comunale: "Vogliono boicottare la possibilità di ospitare gli Europei 2032"

"Indipendentemente da quello che dicono i tanti nuovi "esperti" di stadi di calcio internazionali, il Maradona oggi si presenta in condizioni accettabili! Invito questi signori a fare un giro negli altri stadi italiani ed europei, compresi gli impianti della Turchia, prima di esprimere giudizi affrettati ed ingiusti"

Lo dice Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Consiglio comunale di Napoli.

"Sono sempre più convinto - continua il consigliere - che abbiano il solo obiettivo di mettere in discussione l'utilizzo dell'impianto sportivo di Fuorigrotta e la possibilità per Napoli di ospitare partite di calcio per gli Europei del 2032! Non inventassero frottole e regolamenti Uefa in merito alla pista di atletica, perché altrimenti anche lo Stadio Olimpico di Roma verrebbe messo in discussione. Ma sarebbe un'assurdità. Certamente dobbiamo fare ancora importanti lavori di manutenzione e riqualificazione della struttura interrata del Maradona, soprattutto nell' area palestre, nel parcheggio, sulla copertura e dobbiamo riaprire quel benedetto terzo anello... Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno di fondi, come ne avranno bisogno anche Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze e Canicattì!". Conclude Simeone.