Israele, Sangiuliano: Nessun simbolo pro-Hamas sui beni culturali italiani Il monito del ministro della Cultura a poche ore dal corteo di Napoli

"Non ci sarà alcun tipo di tolleranza verso coloro che permetteranno di esporre striscioni o vessilli a favore di Hamas sui beni culturali delle città italiane. Per quanto riguarda quanto accaduto ieri a Napoli, in particolare a Castel Sant'Elmo, dov'è stata esposta una bandiera della Palestina, poi immediatamente rimossa, viste le manifestazioni annunciate per le prossime ore, ho chiesto al Direttore generale dei Musei, Massimo Osanna, responsabile ad interim dei musei campani, la massima attenzione affinchè nessuno utilizzi i siti culturali statali per esibire simboli anti-Israele". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano oggi a Pozzuoli per l'incontro sul bradisismo, a poche ore dal corteo organizzato da alcuni gruppi di attivisti a Napoli per manifestare a favore della Palestina.

Ieri gli attivisti e le attiviste dell'Ex Opg di Materdei hanno affisso sui monumenti della città un cartello che recita "From the River to the Sea, Palestine will be free", azione volta a dimostrare che Napoli decide, ancora una volta, di schierarsi al fianco della lotta palestinese".