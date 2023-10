Napoli, manca numero legale in consiglio, Bassolino: non va affatto bene Vistose assenze nella maggioranza, seduta viene sciolta

Il giorno dopo la conferenza stampa che ha segnato il giro di boa dell'amministrazione targata Manfredi a due anni dall'elezione a sindaco di Napoli, la risposta della maggioranza in consiglio comunale non è stata molto calorosa . Solo 19 consiglieri presenti, salta la seduta odierna del Consiglio comunale di Napoli. All'appello iniziale, fissato alle ore 10 nella sala del Palazzo di via Verdi, hanno risposto solo 19 consiglieri comunali sui 40 totali (presente anche il sindaco Gaetano Manfredi). Troppo pochi per poter dare il via alla seduta, che è stata quindi sciolta dal presidente del Consiglio comunale Enza Amato ancor prima di iniziare. In precedenza era stato svolto il question time con la discussione di due interrogazioni, presentate rispettivamente da Iris Savastano di Forza Italia all'assessore Antonio De Iesu sui controlli nelle stazioni della metropolitana e da Sergio D'Angelo (di Napoli solidale Europa Verde) all'assessore Vincenzo Santagada sull'attività di Asia, società responsabile della raccolta dei rifiuti in città.

Bassolino, manca numero legale, le cose non vanno affatto bene



"Alle 10 in punto sono in aula per rispondere all'appello e fare il mio dovere verso la città. Ma il consiglio comunale è senza numero legale per le vistose assenze dentro la maggioranza e la seduta viene sciolta. Come si vede tante cose non vanno affatto bene, contrariamente a quanto affermato ieri dal sindaco". Così il consigliere comunale ed ex sindaco Antonio Bassolino.