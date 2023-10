Napoli, il prefetto Claudio Palomba ai sindaci: "Monitorare le intimidazioni" L'aumento di casi di minacce e ingiurie ai danni di pubblici amministratori dev'essere contrastata

Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha trasmesso una nota a tutti i Sindaci dell'area metropolitana di Napoli e al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania con la quale sensibilizza i responsabili delle amministrazioni di porre in essere iniziative per il contrasto di atti intimidatori nei confronti degli amministratori pubblici, un fenomeno considerato in forte crescita e tale da pregiudicare il corretto svolgimento delle attività pubbliche.

Il riferimento è a "...ingiurie, diffamazioni, proteste, minacce, danneggiamenti, lesioni personali" di cui possono essere vittime amministratori pubblici per cui il Prefetto intende essere puntualmente aggiornato sul verificarsi di tali fenomeni oltre a svolgere attività di sensibilizzazione civica sull'argomento rivolta anche alle scuole.

Da anni è infatti attivo un Osservatori Nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli Amministratori locali per cui sono state intraprese iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini per arginare un fenomeno che, complice anche l'universo social, è in espansione e richiede pertanto un'azione di contrasto fondata sull'informazione e sulla conoscenza del sistema delle autonomie locali.

Il problema è stato espressamente sollevato dal Ministero dell'Interno che intende monitorare il fenomeno per attivare specifiche iniziative atte ad arginarlo perchè rischia di pregiudicare il sereno e corretto svolgimento dell'azione amministrativa da parte degli eletti nelle istituzioni.

La nota ufficiale del Prefetto Palomba apre nuovi scenari nella dialettica tra politica e opinione pubblica con l'obiettivo di instaurare quella "civiltà dei rapporti" che sembrano essere stati alterati, se non seriamente compromessi, dall'avvento dei social dove si registrano forme di "aggressività" anche consistenti, senza considerare le vere e proprie intimidazioni di cui, soprattutto in alcune realtà più a rischio, è soggetta la politica con l'effetto di pregiudicare il corretto esercizio dell'azione amministrativa nell'interesse generale.

Promuovere in ambito scolastico momenti di informazione e formazione in questo senso significa aiutare i ragazzi a sviluppare una consapevolezza nuova e farne dei cittadini responsabili oltre che dei possibili futuri amministratori pubblici preparati e pronti a dedicarsi all'impegno pubblico con spirito di servizio.