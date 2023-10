Il Pd Napoli si apre alla città: iniziative in ogni municipalità I dem rilanciano la stagione militante sui territori

Una iniziativa politica del Partito Democratico in ogni municipalità di Napoli, per continuare quella "stagione militante" e di partecipazione sui territori. L'annuncio arriva dal segretario metropolitano Giuseppe Annunziata, dal capogruppo in consiglio comunale Gennaro Acampora, e dalla responsabile dell'iniziativa politica Antonietta Garzia.



Una decisione emersa nel corso della riunione, tenutasi presso la Federazione del PD, per avviare un confronto fra circoli, i gruppi istituzionali delle municipalità e il gruppo consiliare di Napoli sull'azione amministrativa messa in campo dalla amministrazione guidata dal sindaco Manfredi allo scadere dei primi due anni. "Il nostro obiettivo è quello di rinsaldare sempre di più il legame e la fiducia tra cittadini e l'amministrazione utilizzando il linguaggio della chiarezza su temi e criticità comuni. Da qui la decisione di avviare nelle prossime settimane una iniziativa politica in ciascuna municipalità della città" - concludono gli esponenti Dem.