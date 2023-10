Caivano: Rastrelli (Fd'I), lo Stato c'e', 15 milioni per imprese e Zona franca Presentato emendamento al decreto Caivano

"Lo Stato a Caivano non fa passi indietro, non abbandona nessuno ma rilancia la sua azione di riqualificazione di un'area oppressa dalla criminalita' organizzata. E' appena stato depositato in Senato, su proposta del Mimit, un emendamento del governo al dl Caivano". E' quanto dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli, commissario cittadino del partito a Napoli e componente della Commissione bicamerale antimafia.

Il provvedimento, ricorda il parlamentare, estende "a questo territorio gli aiuti in materia di riconversione e riqualificazione produttiva: fino a 15 milioni per rilanciare le attivita' industriali e salvaguardare i livelli occupazionali. Viene poi istituita la 'Zona franca urbana', sempre nel comune di Caivano, per sostenere il tessuto economico e favorire l'autoimprenditorialita'. Imprese e professionisti che operano nell'area usufruiranno di un'esenzione dalle imposte sui redditi, sugli immobili usati per l'attivita' e non dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali", conclude.