Salvini torna a Napoli per lanciare l'autonomia differenziata Il ministro incontrerà anche i vertici regionale della Lega

Autonomia differenziata, opportunità per il Sud”: questo il tema dell’incontro che si terrà questa sera alle ore 18, al Tennis Club Napoli. In viale Anton Dohrn, interverrà il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Un incontro, nel corso del quale, Salvini incontrerà anche tutta la classe dirigente della Campania che, insieme al Coordinatore Regionale Valentino Grant, si appresta ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Europee del 9 Giugno ma anche gli appuntamenti con le elezioni comunali.