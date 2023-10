Il consiglio regionale si ferma per mancanza di numero legale: è polemica Muscarà: "La maggioranza esce dall’aula per le mozioni dell’opposizione, vergogna assoluta

“La seduta del Consiglio Regionale è stata rimandata al momento della discussione delle mozioni dell’opposizione, non rispettando ancora una volta i consiglieri di minoranza ed i loro elettori – denuncia il consigliere regionale del Gruppo Misto, Maria Muscarà -. Avevamo chiesto già all’ultimo consiglio regionale di inserire, così come previsto dal regolamento, prima le mozioni dell’opposizione che non riescono mai ad avere spazio in consiglio e poi quelle della maggioranza, cosa ha fatto invece Oliviero? Ha inserito prima le mozioni della maggioranza e poi alla fine, al momento della discussione delle mozioni dell’opposizione che peraltro potevano essere discusse ad oltranza, i consiglieri di maggioranza sono usciti fuori dall’aula facendo crollare il numero legale e non permettendo le votazioni. Una cosa ancora più scandalosa: i percettori di Reddito intanto continuano a morire di fame mentre la maggioranza va a farsi la passeggiata nei corridoi del Consiglio”.