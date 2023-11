Napoli, il Campo Largo si ritrova al Maschio Angioino: torniamo sui territori Appuntamento domani 3 novembre promosso dal PSDI - Socialdemocrazia

L’affermazione del centrosinistra a Foggia conferma che il campo largo anche sui territori funziona, che è il modello cui tendere anche sul piano regionale e nazionale. Ma il campo largo non è solo l’alleanza tra Pd e 5stelle, è un progetto politico che contiene tutte le esperienze del centrosinistra, a cominciare da quella socialdemocratica, il mondo cattolico, i moderati e liberali delusi dal centrodestra.

Una formula che a Napoli si va consolidando nel corso dell'esperienza amministrativa di Gaetano Manfredi, così come in molti altri comuni della città metropolitana ma che in realtà si è già dimostrata vincente con De Luca alle regionali, prima ancora dell'apertura ai Cinque Stelle. Uno schema che funziona perché fa tesoro delle attività svolte sui singoli territori, lì dove si costruisce il consenso.

Ed è questo il tema dell'incontro che si terrà domani domani pomeriggio venerdi 3 novembre (16.30-18.30), al Maschio Angioino, organizzato dal PSDI - Socialdemocrazia, dove si discuterà del tema - "Riportiamo la Politica sui Territori – Il campo largo “.

Un appuntamento fortemente voluto dal consigliere Nino Simeone, coordinatore regionale del PSDI.

Interverranno Roberto Fico per il Movimento Cinque Stelle, Marco Sarracino per il Pd, Francesco Borrelli per Alleanza Verdi – Sinistra, il sindaco do Bacoli Josi Della Ragione, e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Previsti gli interventi di Edvige Mariani, Giovanni Riccardi, Antonio Murolo, Massimiliano Urso, Antonio Esposito, Salvatore Siesto, Ezio Lucchese, Gianni Borghese.