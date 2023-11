Conferenza UNESCO di Napoli su eredità culturale: la presentazione a Roma Domani il ministro Tajani e il Ministro Sangiuliano terranno una conferenza stampa alla Farnesina

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano terranno una conferenza stampa venerdì 3 novembre alle ore 9.30 presso la Sala Aldo Moro della Farnesina per presentare l’evento “Cultural Heritage in the 21st Century”, che si terrà a Napoli il 27 – 29 novembre pp.vv..

L’Italia ospiterà in quella occasione rappresentanti ed esperti dei 194 Paesi membri UNESCO per elaborare risposte comuni alle nuove sfide poste al Patrimonio Mondiale e Immateriale dell’Umanità. L’evento UNESCO – organizzato congiuntamente da Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Cultura e Comune di Napoli – affronterà nel corso di sette sessioni tematiche le sfide poste al Patrimonio da urbanizzazione, turismo eccessivo, cambiamenti climatici e conflitti. Sarà un’occasione per l’Italia di condividere con la membership la propria rinomata e riconosciuta expertise in tema di tutela del Patrimonio, tanto Materiale che Immateriale.

Alla Conferenza di Napoli, rivolta ad esperti del Patrimonio provenienti da tutto il Mondo, prenderanno parte nella sua sessione ministeriale conclusiva i Ministri Tajani e Sangiuliano e un gruppo selezionato di Ministri stranieri, alla presenza dei massimi vertici dell’UNESCO.