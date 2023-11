Annunziata (PD): "In Piazza accanto ai sindacati per difendere il Sud" La dichiarazione del segretario del Pd di Napoli

"Una manovra, quella del Governo Meloni, che penalizza lavoratori e pensionati, taglia risorse per la scuola, la sanità pubblica, il trasporto pubblico locale, i servizi sociali. Per questo siamo qui accanto ai lavoratori e sindacati che hanno deciso di scioperare anche rispetto al rozzo tentativo da parte del ministro Salvini di attaccare un loro diritto. Scelte, quelle del Governo, che avranno una ricaduta negativa anche sull'area metropolitana di Napoli, già colpita da scelte sciagurate sul blocco delle risorse per il Mezzogiorno, sui ritardi relativi alle opere e gli investimenti per il PNRR e sul disegno pericoloso di autonomia differenziata" - è quanto dichiara Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del Partito Democratico, partecipando al presidio di Cgil e Uil in Piazza del Plebiscito a Napoli.