Il commissario della Lega, Durigon: "Terzo mandato? Decide il Parlamento" E sul partito è sicuro: "Saremo sempre più forti in Campania"

"C'è una legge nazionale, sento tante chiacchiere ma alla fine deciderà il Parlamento e non decideranno le Regioni su quelli che possono essere i mandati in più. La mia preoccupazione non è De Luca, ma sono convinto che noi potremo dare risposte con un centrodestra unito che allora porterebbe un risultato vincente in Campania". Così il commissario regionale della Lega, Claudio Durigon, che ha partecipato all'iniziativa della Lega al gazebo di Napoli.

Durigon ha poi affrontato il tema del radicamento del partito sul territorio: "Ci aspettiamo una Lega sempre più forte, abbastanza da incidere anche sulla candidatura a presidente della Regione Campania e per mandare a casa questa amministrazione perché credo che questa regione meriti di più".