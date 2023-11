De Luca: "A Caivano abbiamo messo tenda, ministri dormano lì" Il governatore campano ironizza: questo è il governo delle cerimonie

"A Caivano ieri ho visto il ministro Lollobrigida. C'è un pellegrinaggio di ministri e quindi noi della Regione abbiamo installato una tenda della Protezione civile, li ospitiamo lì i ministri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento al convegno all'Acen sul Pnrr prendendo spunto dal caso del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida sceso dal Frecciarossa alla stazione di Ciampino per recarsi a Caivano.

"Era diretto a un parco realizzato dai Carabinieri - ha aggiunto De Luca - ma cosa c'entra Lollobrigida con i Carabinieri? Comunque esprimiamo solidarietà al Governo delle cerimonie e abbiamo deciso di installare due tende della protezione civile per ospitare tutti quelli che vengono in gita scolastica, tutti i ministri che immagino saranno qui fino alle elezioni europee e poi scompariranno, come erano scomparsi prima. Fatela finita e rispettate la dignità di Caivano, che non sapete neanche dov’è. Dove eravate in questi anni e decenni?", ha concluso De Luca.