Salario Minimo, Unione Popolare: consegnate in Senato 70mila firme De Magistris: "Una legge necessaria"

Consegnata in Senato la legge di iniziativa popolare sull'introduzione del salario minimo con 70mila firme raccolte da Unione popolare. Ad annunciarlo il leader del movimento Luigi de Magistris. "Si tratta - sottolinea l'ex sindaco di Napoli - di una legge necessaria per le lavoratrici e i lavoratori del nostro Paese con cui si introduce il salario minimo di 10 euro l'ora e l'adeguamento automatico all'inflazione. Ci auguriamo che il Parlamento la possa calendarizzare al più presto ed approvare. Oggi si conclude una bella pagina di militanza politica per l'attuazione del diritto al lavoro".